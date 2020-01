Rimase ferita un anno fa nell'esplosione di Parigi. Angela e la sua rinascita: "Lotto per tornare a ballare" (Di domenica 12 gennaio 2020) In cura in Francia per le ferite alla gamba sinistra. Trapani in festa per la sua "guerriera". Una messa, striscioni e candele per ricordare le cinque vittime Leggi la notizia su repubblica

