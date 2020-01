Rihanna super sexy: gli scatti in intimo fanno girare la testa (Di domenica 12 gennaio 2020) Rihanna scatenata: la cantante si concede negli scatti in intimo A livello musicale Rihanna lavora da oltre 4 anni sul suo nuovo disco, come imprenditrice non dorme invece mai sugli allori. Passate le festività natalizie, celebrate con il lancio di una vendutissima linea di make-up, la cantante si butta adesso nel settore lingerie. In previsione San Valentino, condivide su Instagram una sfilza di immagini hot in cui lei stessa indossa le audaci creazioni. Reggiseno in seta rosso fuoco, autoreggenti, slip di pizzo: Rihanna è una bomba sexy nelle nuove fotografie che la vedono portare la collezione di intimo già valsele entrate milionarie in passato, data anche una astuta accortezza. I capi immessi in commercio hanno il carattere esclusività, con taglie plus size facilmente reperibili, diversamente da quanto accade nel caso dei top marchi, restie ad andare oltre la taglia XL. Il lato più ... Leggi la notizia su kontrokultura

