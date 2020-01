Rigore Inter-Atalanta: “uno scempio che falsa il campionato”, e c’è chi (come sempre) tira in ballo la Juventus [GALLERY] (Di domenica 12 gennaio 2020) Polemiche sui social dopo Inter-Atalanta. La gara si è conclusa sul punteggio di 1-1 con le reti di Lautaro Martinez e Gosens. L’Atalanta recrimina per un Rigore sbagliato da Muriel e per uno non concesso nel primo tempo per un fallo di Lautaro Martinez su Toloi. Ciò che viene contestato, in particolare, è il mancato Intervento del Var, comandato da Irrati. I tifosi delle due squadre, ma anche quelli neutrali, si sono scatenati sui social. Tra chi sposa la tesi di un fallo in precedenza di Zapata, chi dice che il fallo sia di Toloi su Handanovic, chi (come sempre) tira in ballo la Juventus, vista anche la sfida a distanza con i bianconeri per lo scudetto, i commenti sono molteplici e pungenti. In alto la FOTOGALLERY. LEGGI ANCHE –> Inter-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Go(l)sens, Handanovic come Superman, Palomino comodino Inter-Atalanta, Gasperini polemico: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

tuttosport : Clamoroso rigore negato all'#Atalanta contro l'#Inter! FOTO ?? ?? - tancredipalmeri : Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quind… - Gazzetta_it : #Var, che errore! Fallo di #Lautaro da rigore ed espulsione -