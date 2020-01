Rigore Inter-Atalanta, è bufera attorno ad Enrico Letta: “il solito servilismo” [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Non accennano a placarsi le polemiche dopo Inter-Atalanta. Nel mirino è finito il Rigore non fischiato dall’arbitro Rocchi alla squadra di Gasperini per un fallo di Lautaro Martinez su Toloi. Tanti i tweet polemici di tifosi delle due squadre e neutrali. Anche l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, ha voluto esprimere il suo pensiero. Noto tifoso milanista se l’è presa con i “cugini” e con il sistema in generale. In basso la FOTO. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Rigore Inter-Atalanta, è bufera attorno ad Enrico Letta: “il solito servilismo” FOTO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

tuttosport : Clamoroso rigore negato all'#Atalanta contro l'#Inter! FOTO ?? ?? - tancredipalmeri : Mi fanno notare questo: prima del fallo da rigore e espulsione di Lautaro, c’è la spinta di Zapata a Lautaro, quind… - Gazzetta_it : #Var, che errore! Fallo di #Lautaro da rigore ed espulsione -