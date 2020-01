Rifiuti, il sindaco di Portici: “Paghiamo le spese della pessima gestione di Napoli” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Non le manda di certo a dire Vincenzo Cuomo, il sindaco del comune di Portici, nel napoletano, sul caso Rifiuti che negli ultimi giorni sta colpendo gravemente Napoli e provincia. Cuomo denuncia così la pessima gestione dei Rifiuti da parte del comune di Napoli, a cui a pagarne le spese saranno anche gli abitanti dell’hinterland. La critica arriva dopo la dura presa di posizione di ben 59 sindaci sulla situazione instabile in cui versa lo Stir di Tufino. “La nostra Città ha superato la soglia del 60% di raccolta differenziata – racconta il primo cittadino vesuviano via social – grazie ai Cittadini virtuosi, al lavoro della Leucopetra e del Settore Ambiente coordinato dall’ Assessore Minichino, ai controlli della Polizia Municipale sui conferimenti di Rifiuti non differenziati”. “Purtroppo – continua amareggiato Cuomo ... Leggi la notizia su anteprima24

