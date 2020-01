Renzi sull’Emilia-Romagna: «Se la partita è sul piano amministrativo, stravince Bonaccini» (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Renzi ha una certezza per quel che riguarda le elezioni in Emilia-Romagna del prossimo 26 gennaio: se la partita sarà giocata sul campo delle competenze e della capacità di saper amministrare una Regione, la vittoria è nelle tasche di Stefano Bonaccini. L’ottimismo del leader di Italia Viva, però, fa a cazzotti con la realtà dei fatti, costruiti attorno a una campagna elettorale che si basa sulla figura di Matteo Salvini. E proprio il volto onnipresente del leader della Lega – più che i programmi politici che sembrano mancare nel piano del Carroccio – rende la contesa elettorale ancora molto incerta. LEGGI ANCHE > Renzi, del partito della carta d’identità per i social, dice che la password di Stato della ministra Pisano è come il Grande Fratello Nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Matteo Renzi sottolinea un aspetto delle elezioni in ... Leggi la notizia su giornalettismo

