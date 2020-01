Renzi: “Bonaccini più competente della Borgonzoni, dopo il voto si parte!” (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Renzi aspetta le elezioni regionali di fine mese e per febbraio prepara la prima assemblea nazionale di Italia Viva. “Mandando a casa Salvini abbiamo evitato la paralisi”. Matteo Renzi è pronto a riprendersi la scena della politica italiana. Grazie anche, è bene dirlo, agli scivoloni e gli autogol delle altre forze di Governo e … L'articolo Renzi: “Bonaccini più competente della Borgonzoni, dopo il voto si parte!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

