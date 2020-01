Renzi avvisa il Governo: “Dopo le elezioni in Emilia tireremo le somme” (Di domenica 12 gennaio 2020) L’intervista di Matteo Renzi ai microfoni del Corriere della Sera: “Serve un cambio di passo. Dopo le elezioni in Emilia tireremo le somme”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha chiesto un cambio di passo al Governo per continuare questa legislatura: “Passate le prossime votazioni, la maggioranza deve sbloccare i cantieri con Italia Shock e rilanciare la crescita. Abbiamo deciso di formare questo esecutivo per salvare il Paese dal sovranismo di Salvini, ora basta essere contro …. Bisogna ripartire, Conte si è preso qualche giorno per la verifica, noi tireremo le somme dopo la votazione in Emilia“. Renzi sulla crisi libica: “La situazione è drammatica” L’ex premier si è soffermato anche sulla crisi in Libia: “La situazione è drammatica. ... Leggi la notizia su newsmondo

