Reggio Emilia, follia al bar: albanese minaccia clienti e ferisce carabinieri (Di domenica 12 gennaio 2020) Gabriele Laganà L’albanese visibilmente ubriaco, ha tentato di usare la cinta contro l’avventore di un locale a Sant'Ilario d'Enza. Due militari sono rimasti feriti Notte piuttosto concitata quella appena trascorsa in un bar di Sant'Ilario d'Enza, un comune in provincia di Reggio Emilia. Un albanese di 49 anni, operaio residente a Castelfranco Emilia nel Modenese, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’alcol, ha minacciato con una cintura i clienti che si trovavano nel locale per trascorrere qualche ora di relax e ha aggredito a calci e pugni i carabinieri intervenuti per fermalo. Tutto è accaduto improvvisamente e senza un particolare motivo. Lo straniero, dopo aver bevuto in modo eccessivo, ha dato inizio il suo pericoloso spettacolo urlando contro chiunque si trovasse di fronte. Ad ... Leggi la notizia su ilgiornale

