Reddito di cittadinanza, c'è chi pulisce le strade: lavori socialmente utili obbligatori? (Di domenica 12 gennaio 2020) A Palermo nei mesi scorsi alcuni beneficiari del Reddito sono già stati impegnati in attività di vario tipo. A breve i... Leggi la notizia su today

marattin : Cosa c’è da salvare nel reddito di cittadinanza e cosa invece proprio non funziona. In due minuti, per chi è intere… - matteorenzi : È fondamentale che l’esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure com… - matteosalvinimi : ?? Reddito di cittadinanza, il pagamento del sussidio ritarda e un cittadino marocchino 39enne sfascia l'ufficio pos… -