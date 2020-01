Record di ascolti per C’è posta per te: la prima puntata del 2020 tra le migliori di sempre (Di domenica 12 gennaio 2020) Non c’è molto da dire ma allo stesso tempo potrebbero scorrere fiumi di inchiostro per parlare di colei che realmente ha cambiato il mondo della televisione influenzandolo come non mai in questi anni ( forse i lettori del Corriere della sera si sono distratti un attimino in alcune circostanze). Parliamo chiaramente dell’unica donna capace di portare su Canale 5, nel prime time disastroso, SEI MILIONI di spettatori. Parliamo di Maria de Filippi che, dopo aver regalato alcune tra le poche serate vincenti della rete con Tu si que vales ancora una volta miglior programma della prima parte della stagione di Canale 5, parte alla grande con un 2020 da Record. Dopo don Matteo solo Maria de Filippi con il 20 % di share, il che la dice lunga sull’importanza che queen Mary ha per la rete. La prima puntata di C’è posta per te in onda l’11 gennaio 2020 non solo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Raiofficialnews : #AscoltiTv da record per #LEredità su @RaiUno. 6milioni di spettatori per #SolitiIgnoti. #VieniDaMe e… - Unf_Tweet : Se su Rai 1 i miracoli li fa don Matteo, su #canale5 ci pensa direttamente MARIA! Record di #ascoltitv per… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 11 gennaio 2020. Partenza record per C’è Posta per Te (59 mln – 30.2%) Meraviglie cala al 17.6%… -