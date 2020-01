Ragazzo di 19 anni aggredito perchè gay, rotto il braccio all’amica: nuovo caso di omobofia in Italia (Di domenica 12 gennaio 2020) Un 19enne sarebbe stato malmenato perchè omosessuale: il giovane ha denunciato l’accaduto ed è pronto a sporgere denuncia. L’amica che lo ha difeso ha riportato una frattura Malmenato da due ragazzi per il solo fatto di essere omosessuale. L’increscioso episodio è stato denunciato ad Altopascio, comune della provincia di Lucca, da un 19enne di S.Croce … L'articolo Ragazzo di 19 anni aggredito perchè gay, rotto il braccio all’amica: nuovo caso di omobofia in Italia NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

