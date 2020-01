Radeon Boost sotto il microscopio: la nuova tecnologia di risoluzione dinamica sarà una svolta per AMD? - articolo (Di domenica 12 gennaio 2020) AMD ha chiuso l'anno con il lancio della Radeon RX 5500 XT e col suo annuale upgrade del software. L'Adrenalin 2020 fa un bel revamp della sua UI nell'intento di aumentare l'accessibilità, la natura user-friendly e l'interfaccia, aggiungendo al contempo nuove e importanti feature. Quel che ci interessa maggiormente, comunque, è il Radeon Boost, una tecnologia ideata da AMD che permette di scalare risoluzione e performance in tempo reale con i giochi che la supportano. Questa tecnologia, stando alle promesse di AMD, permette di aumentare il frame-rate fino al 23 percento.E il team rosso assicura che l'aumento di performance causa una perdita minima di qualità nella maggior parte dei casi, dando la sensazione di essere quindi un Boost totalmente gratuito. Ma come funziona? Per farla breve, il Radeon Boost è una forma particolare di scaling dinamico della risoluzione, ma del tutto ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : L'azienda promette ampi guadagni prestazionali, ma a quale prezzo? -