Quanti sono i giovani morti sul lavoro nel 2019? I dati (Di domenica 12 gennaio 2020) La morte a Pieve Vergonte, comune italiano di circa 2.500 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, di Ivan Guizzardi, giovane lavoratore di 26 anni dipendente presso una ditta di trasporti, non è passata inascoltata dal mondo sindacale italiano. FIM, FIOM, UILM e RSU Aziendali hanno annunciato uno sciopero di un’ora il 13 gennaio: un piccolo gesto simbolico ma di valore, in un contesto in cui le morti sul lavoro registrate nel nuovo anno sono circa una al giorno. Numeri preoccupanti che si sommano ai dati altrettanto negativi del 2019, anche per l’incidenza sui lavoratori più giovani. Questa mattina e’ toccato a Ivan, 26 anni alla Travi Profilati, società del gruppo #Duferdofina Pallanzeno nella provincia di Verbano Cusio Ossola. Il 2019 si è chiuso con 1.437morti sul lavoro. Ad oggi il nuovo anno ne conta già 13. Interrompere subito la carneficina! ... Leggi la notizia su open.online

