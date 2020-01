Quante persone transgender ci sono in Italia? Al via la prima, storica indagine (Di domenica 12 gennaio 2020) Nell’immaginario comune, una persona transessuale è colui o colei che, non identificandosi nel genere biologico, sceglie di cambiare sesso. La realtà, però, è che quando si parla di identità sessuale le sfumature sono molteplici e la stessa condizione di transgender implica una transizione da un genere all’altro che può durare a lungo o non concludersi mai. A parte le semplificazioni sul tema e gli errori spesso derivanti dall’uso di un linguaggio non appropriato, in Italia c’è un vuoto riguardo le stime sul numero di persone transgender. Per questo motivo l’università di Firenze, l’Azienda ospedaliera universitaria Carreggi, l’Istituto superiore di sanità, la fondazione The Bridge e l’Osservatorio nazionale sull’identità di genere hanno avviato un’indagine, SPoT. Il nome è un gioco di parole con il termine inglese, ... Leggi la notizia su open.online

