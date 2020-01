Principe William si sfoga: “Ho tenuto il mio braccio attorno a Harry per tutta la vita, adesso siamo entità separate” (Di domenica 12 gennaio 2020) “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate“. È lo sfogo fatto dal Principe William che, come ha rivelato oggi il Sunday Times, si è confidato con un amico sul terremoto che sta scuotendo la Famiglia Reale, ovvero la volontà di Harry e Meghan di “emanciparsi” dal loro status di reali, prendendo le distanze dalla monarchia. “Ne sono rattristato. – ha continuato William – Tutto ciò che possiamo fare, tutto ciò che posso fare è tentare di sostenerli e sperare che arrivi il giorno in cui saremo di nuovo tutti sullo stesso tono. Io voglio che siamo tutti nella stessa squadra”. Parole che esprimono tutto il suo rammarico e la sua tristezza per la situazione che si è venuta a creare con il fratello e che, sempre secondo quando riferisce il Times, sono state pronunciate ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

