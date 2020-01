Previsioni Meteo Valle d’Aosta: tempo stabile e soleggiato, qualche nube medio-alta (Di domenica 12 gennaio 2020) “Un promontorio anticiclonico che si espande dall’Atlantico verso l’Europa centrale favorirà ancora per diversi giorni tempo stabile e prevalentemente soleggiato con qualche nube medio-alta per l’avvicinamento di una saccatura in discesa dal nord-Europa, foriera di aria più umida“: sono le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Regione Valle d’Aosta. Oggi sereno o poco nuvoloso con velature in aumento dalla serata. Temperature: in aumento con marcato strato di isotermia. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m deboli settentrionali; a regime di brezza nelle valli. Domani in prevalenza soleggiato con transito di nubi medio-alte. Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo, specie in quota. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m deboli occidentali; a regime di brezza nelle valli. Martedì 14 prevalentemente soleggiato con ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

