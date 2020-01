Previsioni Meteo Lombardia: estesa nuvolosità alle quote più basse (Di domenica 12 gennaio 2020) “Da lunedì la rotazione da ovest del flusso in quota permette un maggiore afflusso di umidità dal Mediterraneo: sulla regione precipitazioni ancora assenti, ma con estesa nuvolosità alle quote più basse. Scarsa escursione termica diurna in pianura“: queste le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. Oggi sereno o poco nuvoloso ovunque, con nebbia e foschia estesa in pianura fino al mattino e dalla serata. Dal tardo pomeriggio ed in serata velato sui rilievi, localmente nuvoloso sulle Alpi di confine. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime senza variazioni rilevanti, massime in aumento in montagna, stazionarie altrove. In pianura minime tra -3 °C e 0 °C , massime tra 5 °C e 9 °C. Zero termico: in rapida risalita nella notte, attorno a 3300 metri durante la giornata, ma con isotermia alle quote inferiori. Venti: deboli settentrionali in quota, altrove deboli di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

