Politiche per i disabili e consigli comunali a Palazzo Paolo V: le richieste del M5S (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Anna Maria Mollica. Di seguito il testo integrale: “Il 19 luglio 2018, il Garante regionale dei disabili, coinvolto ufficialmente dalla scrivente consigliera del MoVimento 5 Stelle, scriveva al Sindaco di Benevento per richiedere, ai sensi della Legge regionale n. 25/2017, di attivarsi per la rimessa in funzione delle scale mobili di Via del Pomerio e per il superamento dei motivi ostativi all’installazione di un ascensore a Palazzo Mosti. Il 22 dicembre 2018 veniva restituito alla cittadinanza l’uso delle scale mobili di Via del Pomerio, ma non dell’ascensore, di cui si assicurava il funzionamento di lì a qualche mese. È trascorso però diverso tempo e, con notevole ritardo, lo scorso 11 gennaio, alla presenza della moglie senatrice e ... Leggi la notizia su anteprima24

