Pippo Baudo e Katia Ricciarelli | dopo anni la verità | ecco perché si sono lasciati

Katia e Pippo: 18 anni di matrimonio poi la separazione Sembrava la coppia perfetta, quella che sarebbe durata in eterno e invece anche loro si sono separati. Stiamo parlando di due icone del mondo dello spettacolo, ovvero uno dei fondatori della televisione, Pippo Baudo e la soprano Katia Ricciarelli. I due erano convolati a nozze nel lontano 1986 e inizialmente erano molto felici ed innamorati. Purtroppo però, come tutte le cose belle hanno anch'esse una fine. Il loro equilibrio di coppia si è spezzato e qualcosa in particolare ha fatto si che ognuno di loro prendesse una strada differente. Ma cosa è successo? I motivi della separazione Katia Ricciarelli e Pipo Baudo si sono separati definitivamente nel 2004. svelare le ragioni del divorzio ci ha pensato la stessa soprano ed attrice nel corso di una lunga intervista a Quotidiano Nazionale. La donna ha detto che ormai da tempo è ...

