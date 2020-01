Perin: «A livello mentale è mancato qualcosa. Da martedì ripartiremo» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Le parole di Mattia Perin, nuovo portiere del Genoa, dopo il KO al Bentegodi contro l’Hellas Verona – VIDEO (Dal nostro inviato allo Stadio Bentegodi, Giuseppe Francesco D’Amato) – Mattia Perin, estremo difensore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazion dopo Hellas Verona-Genoa. Dopo il temporaneo vantaggio, gli ospiti hanno dovuto capitolare in favore degli scaligeri. «A livello mentale è mancato qualcosa. Il Verona ci ha messo in difficoltà con i tagli dietro le spalle, eravamo preparati ma non siamo riusciti a fermare questa iniziativa. martedì ci ritroveremo e lavoreremo sui nostri errori», ha ammesso il portiere della compagine ligure in zona mista dopo il fischio finale. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Livia_DiGioia : RT @AbateCapitano: Radu (dopo un girone di andata di alto livello) letteralmente cacciato via dopo l'arrivo di Perin in prestito dalla Juve… - M16dicembre1899 : RT @AbateCapitano: Radu (dopo un girone di andata di alto livello) letteralmente cacciato via dopo l'arrivo di Perin in prestito dalla Juve… - Sebasti48887173 : RT @AbateCapitano: Radu (dopo un girone di andata di alto livello) letteralmente cacciato via dopo l'arrivo di Perin in prestito dalla Juve… -