Perché Mara Venier piange sempre a Domenica In? Ecco il segreto del suo dramma (Di domenica 12 gennaio 2020) Ritorna Domenica In di Mara Venier Reduce dal mezzo flop con La porta dei sogni, oggi pomeriggio Mara Venier torna con Domenica In. Il nuovo format della Rai suddiviso in tre puntate non è piaciuto molto al pubblico e, nonostante sia riuscito a vincere le serate lo share e il numero di telespettatori era troppo basso. Tutt’altra storia per il contenitore festivo della prima rete della tv di Stato che continua a riscuotere un grande successo. In molti si sono chiesti Perché la conduttrice veneziana piange spesso durante le sue interviste a Domenica In. Il motivo? Le sue reazioni sono legate al dramma che ha vissuto. La depressione e la richiesta di morire dopo la scomparsa della madre Tempo fa, intervistata dal magazine Diva e Donna, Mara Venier ha parlato del suo periodo di depressione. Delle affermazioni molto forti e cariche di dolore per qualcosa che le ha totalmente stravolto ... Leggi la notizia su kontrokultura

