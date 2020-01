Perché L’Eredità vince sempre contro Canale 5? Svelato il grande segreto di Flavio Insinna (Di domenica 12 gennaio 2020) Perché Flavio Insinna ha successo con L’Eredità? Da tempo, il giornalista Giancarlo De Andreis cura una rubrica personale sul magazine di gossip DiPiù Tv dando il suo punto di vista sulle trasmissioni televisive del momento, m anche sui vari conduttori. Questa settimana il professionista ha voluto esprimere il suo pensiero su Flavio Insinna e il grande successo d’ascolti che da un paio di stagioni sta ottenendo con L’Eredità. Difatti il noto attore romano ha sempre battuto la concorrenza di Canale 5 formata da game show di Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Per questa ragione il giornalista ha detto che Insinna è diventato un padrona di casa molto affidabile, come un amico di famiglia. Per questa ragione il quiz tv di Rai Uno vola con i dati Auditel. Ma c’è un’altra ragione di tale successo, ovvero Perché Flavio per anni ha impersonato i panni del capitano Anceschi ... Leggi la notizia su kontrokultura

