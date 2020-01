Perché Gattuso avverte l’esigenza di denigrare il lavoro di Ancelotti? (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella conferenza stampa di presentazione, l’11 dicembre, Rino Gattuso chiese apertamente di non fare paragoni tra sé e Ancelotti. Giusto. Comprensibile. Sono due profili al momento neanche accostabili. E ovviamente, se Gattuso dovesse rimanere sulla panchina del Napoli, ci auguriamo che invece possano esserlo presto. Al di là del pensiero di tanti tifosi napoletani – di certo la stragrande maggioranza dei tifosi parlanti e scriventi – fuori città nessuno si azzarda ad accostare le due storie professionali. Oggi Gattuso è allenatore del Napoli. È stato chiamato dal Napoli anche per riportare il gioco che fu di Sarri. Lo disse chiaro e tondo il presidente De Laurentiis sempre il giorno della presentazione. Ancelotti per il Napoli è diventata una parentesi da dimenticare. Come se non fosse mai passato di qui. Ma non è questo il punto, adesso. Quel che fatichiamo a ... Leggi la notizia su ilnapolista

