Pattinaggio artistico, Yuma Kagiyama vince in rimonta nel singolo maschile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, bene gli azzurri (Di domenica 12 gennaio 2020) Va al Giappone la medaglia d’oro nel singolo maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna, in scena presso la Lausanne Skating Arena. Dopo una gara avvincente a spuntarla è stato infatti il giovane talento Yuma Kagiyama, autore di una mini rimonta dal terzo posto. Rimane quindi nella terra del Sol Levante il titolo di specialità dopo la prima posizione ottenuta nella scorsa edizione a Lillehammer 2016 da Sota Yamamoto. Il pattinatore nipponico si è imposto sulla concorrenza proponendo un programma contrassegnato da elementi di grande valore, tra cui spiccano due quadrupli toeloop, uno singolo e l’altro eseguito in combinazione con il doppio toeloop; atterrando inoltre due tripli axel, rispettivamente nella prima metà della prova combinato con l’euler (degradato) e il triplo salchow e nella seconda in zona bonus, oltre che il ... Leggi la notizia su oasport

