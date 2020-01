Pattinaggio artistico | Panfilova-Rylov conquistano il titolo nelle coppie alle Olimpiadi

Pattinaggio artistico - Young You si impone nel corto femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020. Sesta Alessia Tornaghi : Dopo tre gare è stata Young You a rompere l’egemonia russa nel circuito del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). La sudcoreana ha infatti conquistato con merito la prima posizione nel programma corto della specialità individuale femminile, incantando il pubblico grazie a una prova di alto profilo pattinata senza alcuna sbavatura. Nello specifico l’asiatica ha convinto sfoggiando grande ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi Giovanili 2020 in DIRETTA : Alessia Tornaghi punta in alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto individuale femminile delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020, una delle gare di Pattinaggio artistico più attese dell’intera rassegna vista l’altissima caratura delle pattinatrici coinvolte. A tenere alti i colori azzurri ci sarà la portabandiera della manifestazione Alessia Tornaghi, impegnata in un ...

Pattinaggio artistico - Andrei Mozalev al comando dopo lo short program maschile alle Olimpiadi Invernali Giovanili. Bene Memola e Nalbone : Prosegue l’avanzata russa del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in fase di svolgimento presso la Lausanne Skating Arena di Losanna (Svizzera). dopo il primo posto conquistato da Apollinariia Panfilova-Dmitri Rylov nelle coppie a imporsi nel segmento più breve della specialità individuale maschile è stato Andrei Mozalev, bravo a capitalizzare al massimo gli errori degli avversari snocciolando un programma pulito ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi Giovanili 2020 in DIRETTA : Nikolaj Memola e Matteo Nalbone debuttano nel corto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto individuale maschile delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020, piatto forte della prima giornata della rassegna in scena fino a mercoledì 22 gennaio. A rappresentare i colori azzurri ci saranno Nikolaj Memola e Matteo Nalbone, giovanissimi atleti che avranno la possibilità e l’onore di confrontarsi con ...

Pattinaggio artistico - Panfilova-Rylov si impongono nello short delle coppie alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 : Sono cominciate nel segno della Russia le competizioni del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in scena a Losanna (Svizzera) fino a mercoledì 22 gennaio. Dopo lo short delle coppie a posizionarsi provvisoriamente sul gradino più alto del podio sono stati infatti i favoriti della vigilia Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov, dominatori assoluti della gara grazie a una performance eseguita senza sbavature di rilievo. Gli ...

Pattinaggio artistico - Europei 2020 : l’Italia agguerrita punta su Matteo Rizzo e Daniel Grassl : Saranno puntati principalmente su Matteo Rizzo e Daniel Grassl i riflettori in vista dei Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, in scena dal 20 al 26 gennaio alla Steiermarkhalle di Graz, in Austria. Gli azzurri infatti sono entrambi in lizza non solo per un posto sul podio, ma anche per conquistare la medaglia più pregiata. I nostri ragazzi nel corso del primo stralcio di questa stagione hanno infatti più volte dimostrato di essere ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 : tutti gli italiani in gara e le speranze di medaglia : Un test importante e una grande occasione per crescere. Con questo spirito la spedizione azzurra del Pattinaggio artistico affronterà le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in programma a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio e, per ciò che concerne la disciplina in questione, dal 10 al 15 gennaio. In tutte le specialità infatti i nostri giovani ragazzi si scontreranno con avversari molto quotati, i quali renderanno decisamente difficile la ...

Pattinaggio artistico - Europei 2020 : i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri e Matteo Rizzo le punte - speranza Grassl : A meno di venti giorni dall’inizio dell’evento è stata resa nota la lista ufficiale dei convocati azzurri che parteciperanno ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, in programma dal 20 al 26 gennaio presso la Steiermarkhalle di Graz (Austria), dove i riflettori saranno principalmente puntati sulla gara individuale maschile, con Matteo Rizzo motivato a conquistare nuovamente un posto sul podio dopo la splendida medaglia ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner rivela sui social : “Mi opero all’anca - spero di tornare presto” : “Ciao a tutti. Come molti di voi sanno, ho avuto problemi con il dolore all’anca. Mi ha tenuto lontano da molti eventi. Insieme al mio staff medico, abbiamo deciso che alla fine di gennaio subirò un intervento chirurgico all’anca. Vi terrò aggiornati sulla riabilitazione! L’obiettivo è tornare sul ghiaccio il più presto possibile! Grazie per il vostro sostegno!“. Hi everyone. As many of you know I’ve been ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : Anna Shcherbakova trionfa dopo una gara memorabile - Boikova-Kozlovskii leader nelle coppie : Si sono conclusi con una delle gare più belle di sempre i Campionati Nazionali Russi 2019 di Pattinaggio artistico, andati in scena questo settimana presso la Platinum Ice Arena di Krasnoyarsk, per l’occasione gremita in ogni ordine di posto. Nel singolo femminile infatti, in uno scontro a colpi di quadrupli e tripli axel che gli appassionati ricorderanno per moltissimo tempo, a spuntarla è stata Anna Shcherbakova. L’atleta di Eteri ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : Tarasova-Morozov guidano la gara dopo lo short delle coppie - Ignatov avanti nel singolo maschile : Altissimo livello alla Platinum Arena Ice di Krasnoyarsk (Russia), palazzo del ghiaccio che sta ospitando questa settimana i Campionati Nazionali Russi di Pattinaggio artistico, evento di grandissimo spessore considerata la caratura tecnica di tutti i partecipanti. Al termine di una gara stellare a spuntarla nel segmento breve delle coppie sono stati Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov; i Vice Campioni Mondiali, in cerca di riscatto dopo la ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Russi 2019 : feste infuocate a Krasnojarsk - che battaglia nel singolo femminile e nelle coppie! : Sarà un weekend di feste infuocato e davvero imperdibile per tutti gli appassionati di Pattinaggio artistico. Si svolgeranno infatti dal 25 al 29 dicembre in quel di Krasnojarsk i Campionati Nazionali Russi, competizione che, vista la caratura dei partecipanti, si appresta a diventare una delle più avvincenti dell’intera stagione. La rassegna infatti sarà di fondamentale importanza per determinare le gerarchie interne e soprattutto le ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Giapponesi 2019 : Yuzuru Hanyu al comando dopo lo short program - secondo un ottimo Shoma Uno : Tutti in piedi per l’alieno. Yuzuru Hanyu si è imposto con merito nello short program individuale maschile dei Campionati Nazionali Giapponesi 2019 di Pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso la Yoyogi National Gymnasium di Tokyo. Il Vice Campione Olimpico, tornato nella competizione interna dopo quattro anni di assenza, è stato autore di una prova di altissimo profilo, inaugurata dal quadruplo salchow e proseguita con la ...

Pattinaggio artistico - Campionati Nazionali Giapponesi 2019 : Rika Kihira si impone dopo lo short - secondo posto per Satoko Miyahara : Grande spettacolo Alla Yoyogi National Gymnasium di Tokyo, impianto sportivo sito nel quartiere di Shibuya teatro questa settimana dei Campionati Nazionali Giapponesi di Pattinaggio di figura. Nella prima giornata, dedicata allo short program individuale femminile, protagonista è stata la favorita Rika Kihira; la nativa di Nishinomiya è stata autrice di una performance leggermente sottotono, contrassegnata da un errore nel triplo axel, arrivato ...