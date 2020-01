Partita di calcio finisce in tragedia: dirigente si sente male durante la gara e muore poco dopo [NOME] (Di domenica 12 gennaio 2020) Una Partita di calcio finita in tragedia. Anzi neanche finita, perché è stata sospesa. Motivo? Un dirigente si è sentito male durante la gara tra il Lascari e il Lercara allo stadio Santa Barbara di Cefalù (Palermo): accasciatosi sul sedile, è stato soccorso prima dal medico della società e poi dai sanitari del 118, ma non si è più ripreso. Morto poco dopo e, come detto, Partita sospesa. Si tratta di Ettore Lombardo, dirigente di 48 anni di una squadra siciliana del campionato di Promozione (Lascari).L'articolo Partita di calcio finisce in tragedia: dirigente si sente male durante la gara e muore poco dopo NOME calcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

