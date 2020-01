Parigi: la ballerina rimasta ferita nell’esplosione, ‘sono nata una seconda volta, oggi festeggio’ (2) (Di domenica 12 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Io sono rimasta cosciente, fredda, ho capito che la cosa era molto grave, ho visto la gamba, ho capito subito che rischiavo di morire o di perdere la gamba – dice ancora Angela Grignano- Ho pensato a un laccio emostatico, per tamponare il sangue, al laccio delle scarpe, ad esempio. Ma mi sono accorta che non c’era grande perdita di sangue, nonostante avessi due arterie tranciate. I chirurghi mi hanno poi detto che potevo morire in dieci minuti dissanguata. Chissà, forse qualcuno da lassù mi ha salvato… Ho pensato subito a casa, alla mia famiglia, ma anche che fosse un sogno. Anzi, un incubo. Tanti pensieri, e rimanere cosciente mi ha aiuto a superarlo”. “Io un po’ me lo aspettavo – ricorda ancora – Sono caduta a terra dopo l’onda d’urto. Sono stata cosciente fino a quando mi hanno caricato sulla ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Parigi : la ballerina rimasta ferita nell'esplosione - 'sono nata una seconda volta - oggi festeggio' (3) : (Adnkronos) – Cosa attende adesso Angela Grignano in futuro? "Fisicamente sono un po' più ferma, ma la mia mente viaggia, a colorare i miei sogni. Voglio continuare a sognare. L'obiettivo primario è di camminare bene e di tornare a ballare, tornare a viaggiare e portare quello che ho imparato a Trapani dove voglio realizzare un teatro. Ho detto a me stessa che questo 2020 voglio vivermelo come viene. Senza fare ...

Un anno fa l'esplosione di Parigi - la ballerina sopravvissuta : "Sono nata una seconda volta" : Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – "Scusi, possiamo risentirci tra un po'? Sono al ristorante dove sto festeggiando il mio primo comple anno della mia seconda , nuova vita". La voce di Angela Grignano è squillante. Oggi è una gior nata molto importante per la ballerina dagli occhi azzurri. Un anno fa Angela, 25 anni, di Trapani, si trovava a Parigi , a pochissimi metri dall'esplosione che ...

Che ne è stato della ballerina trapanese ferita alle gambe a Parigi : Era rimasta gravemente ferita nell'esplosione dello scorso anno a Parigi. Aveva rischiato di perdere l'uso di una gamba, ma già dopo le prime operazioni i medici prospettarono soluzioni praticabili. A un anno di distanza Angela Grignano, 25enne italiana espatriata in Francia per seguire il sogno di fare della danza una professione, è tornata perfino a ballare. Tanto da organizzare nella sua Trapani una commemorazione delle tre vittime (due ...

