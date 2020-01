Parcheggia e l’auto finisce nel fiume: il proprietario si era dimenticato di inserire il freno a mano (Di domenica 12 gennaio 2020) Un parcheggio incauto ha creato allarme oggi a Pavia. Una macchina infatti stata avvistata un’auto nelle acque del Ticino, all’altezza del Ponte Coperto, quindi in pieno centro. Diverse persone che abitano nella zona hanno lanciato l’allarme telefonando al 112. Sul posto e’ arrivato anche il 118 in codice rosso. Quando l’auto e’ stata riportata a riva dai vigili del fuoco, non c’era nessuno a bordo. E a togliere definitivamente ogni timore e’ stato il proprietario della vettura arrivato poco dopo sul posto. L’auto era stata posteggiata nella zona, in un tratto in pendenza: probabilmente e’ scivolata nel fiume per la rottura del freno o perche’ non era stato inserito il freno a mano.L'articolo Parcheggia e l’auto finisce nel fiume: il proprietario si era dimenticato di inserire il freno a mano sembra essere il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

