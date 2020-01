Paragone: "Con Di Battista faremo qualcosa di culturale insieme, forse uno spettacolo" (Di domenica 12 gennaio 2020) “Io e Alessandro di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini del Movimento, magari un gruppo di lavoro o uno spettacolo teatrale. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare”. Lo dice Gianluigi Paragone, senatore espulso da M5S, a Mezz’ora in Più′ su Raitre. Il Movimento 5 stelle va verso “una naturale implosione”, aggiunge, mentre “io e Alessandro - prosegue - sicuramente dobbiamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni di un tempo di M5s, essere ancora antisistema”.“Non a una Fondazione, ma pensiamo a un gruppo di lavoro, che trova nelle pagine social un elemento di condivisione”, e anticipa che “magari daremo vita a uno spettacolo teatrale che spieghi il perchè di certe cose”.“Luigi Di Maio secondo me non si dimette ... Leggi la notizia su huffingtonpost

