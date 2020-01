Papa Francesco: "Se un bimbo piange in chiesa perché ha fame, la mamma lo allatti pure" (Di domenica 12 gennaio 2020) “Se un bambino piange in chiesa perché magari ha fame, la mamma lo allatti pure”. Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della celebrazione in occasione della Festa del Battesimo del Signore.Cappella Sistina, ore 9,30: Francesco celebra la messa con il battesimo di un gruppo di bambini di età compresa tra pochi mesi e un anno. Dopo la lettura delle Scritture - il battesimo di Cristo nel Giordano - Bergoglio va al microfono e parla per pochi minuti. “Battezzare un bambino è un atto di giustizia nei suoi confronti”, spiega, “e fate bene a farli battezzare da piccoli, perchè nel battezzarli diamo loro un segno, il segno dello Spirito Santo che li difenderà ed aiuterà per tutta la vita”.Battezzando i bambini li facciamo “crescere con lo Spirito Santo, con la sua forza e la sua luce”, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

