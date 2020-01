Papa Francesco alle mamme durante la messa per i battesimi: “Allattate pure i vostri bimbi qui, dentro la Cappella Sistina” (Di domenica 12 gennaio 2020) “I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima volta. Non sono abituati a stare chiusi in un ambiente un po’ caldo, a essere vestiti così a festa…avranno disagio…inizierà uno a piangere e poi gli altri. Inizierà un concerto, ancora non è iniziato…ma non spaventatevi lasciateli piangere. È una bella predica quando piange un bambino. Se hanno caldo spogliateli un po’, se qualcuno ha fame allattatelo, qui, dentro la Cappella Sistina. Sì, qui. Sempre in pace“. Così ha detto oggi Papa Francesco all’inizio della celebrazione della festività del battesimo del Signore nella Cappella Sistina, nel corso della quale ha battezzato 32 neonati, rivolgendosi direttamente alle mamme presenti. “Loro hanno una dimensione corale: è sufficiente che uno dia il là – ha detto ancora il Papa – e tutti si farà il concerto. Non ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

