Paola Turani esagerata: lo stacco di coscia fa impazzire i fan [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Paola Turani è una modella e influencer italiana che piace per la sua umiltà e per la sua illimitata bellezza. La trentenne di Bergamo è anche un'appassionata d'arte, dipinge e commissiona opere. Un personaggio eclettico che oggi vediamo in una mise davvero sexy… In piscina con la neve sullo sfondo In questo scatto vediamo la bellissima Paola mentre fa colazione al 40° piano di un albergo. Ci mostra una vista davvero mozzafiato e delle gambe da capogiro che farebbero invidia a chiunque. Notiamo non solo un fisico pazzesco, ma anche un profilo splendido, pulito, con gli occhi azzurri che risplendono e dei riccioli selvaggi che accompagnano il tutto. Solo applausi!

caro_96_ : Paola Turani>>>>>>>>>> - ireflakes : Se devo proprio essere sincera io, un po’, la invidio la vita di Paola Turani, anzi parecchio. - MaryMusic08 : Raga ma qua al #gfvip2020 sono tutti influencer, ma gli unici e veri sono: Giulia Valentina, Paola Turani, Stefano… -