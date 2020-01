Pallanuoto femminile, Italia-Germania 13-4: debutto sul velluto per il Setterosa agli Europei 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Doveva essere un esordio sul velluto e così è stato per il Setterosa agli Europei 2020 di Pallanuoto femminile scattati oggi a Budapest, in Ungheria: l’Italia ha infatti strapazzato per 13-4 la Germania, facendo un ottimo lavoro anche in ottica differenza reti e, soprattutto, non subendo gol in inferiorità numerica. Partono forte le ragazze di Paolo Zizza, avanti 4-2 al termine del primo quarto, grazie alle reti di Garibotti, Palmieri, Emmolo e Marletta, mentre le tedesche con la doppietta di Eggert cercano di non uscire subito dal match. Nella seconda frazione il Setterosa allarga il gap, prima col rigore di Garibotti, poi con le reti di Chiappini, Tabani ed Aiello, che si iscrivono a referto. Il 9-4 di metà gara arriva con i gol di Palmieri per la Nazionale Italiana e di Deike e Pannasch per la selezione teutonica. Nella seconda parte di gara l’Italia alza ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Italia-Germania 4-2 Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: la sblocca Garibotti - #Italia-Germania… - zazoomblog : LIVE Italia-Germania 4-2 Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: la sblocca Garibotti - #Italia-Germania… - zazoomblog : LIVE Italia-Germania Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Setterosa per partire con un successo convincent… -