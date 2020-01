Pallanuoto femminile, Europei 2020: risultati e classifiche domenica 12 gennaio. Goleada della Russia, vince l’Ungheria (Di domenica 12 gennaio 2020) Sono scattati a Budapest, in Ungheria, gli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: oggi, domenica 12 gennaio, sono andati in scena però sei incontri molto poco equilibrati, che hanno dato luogo ad altrettante goleade, soprattutto per quanto riguarda il Girone A. dove lo scarto più basso registrato è stato di 19 reti, mentre nel Girone B il divario minimo è stato di 9 gol. Nel Girone A, nell’ultima gara di giornata, le padrone di casa dell’Ungheria hanno strapazzato per 25-6 la Croazia, mentre in mattinata la Grecia aveva vinto con medesimo scarto sulla Serbia, per 26-7. La Goleada vera di giornata però è stata quella della Russia, che ha sepolto sotto un pesantissimo 31-2 la malcapitata Slovacchia. Nel Girone B invece gli incontri hanno visto differenze meno ampie, ma pur sempre molto significative: i Paesi Bassi hanno abbattuto letteralmente Israele per 22-3, mentre identico ... Leggi la notizia su oasport

