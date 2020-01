Pallanuoto femminile, Europei 2020: Italia-Spagna. Programma, orario e tv (13 gennaio) (Di domenica 12 gennaio 2020) A Budapest, in Ungheria, proseguono gli Europei 2020 di Pallanuoto femminile: il torneo scattato oggi, continuerà domani, lunedì 13 gennaio,con la seconda giornata dei raggruppamenti. Nella prima fase infatti le 12 squadre sono state divise in due gironi da sei con le migliori quattro che andranno direttamente ai quarti di finale. Il Setterosa, alla ricerca del successo finale per staccare anche il pass per Tokyo 2020, (che arriverà ugualmente in caso di approdo in finale contro la Spagna) nella prima fase deve ancora affrontare nell’ordine Spagna, Olanda, Israele e Francia. La seconda gara contro le iberiche, già qualificate alle Olimpiadi, avrà luogo domani, con inizio alle ore 17.30. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay ed in abbonamento su LEN TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. Di seguito il Programma ... Leggi la notizia su oasport

