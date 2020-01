Pallanuoto femminile, Europei 2020: Italia-Germania 13-4, le pagelle delle azzurre. Brillano Garibotti e Marletta (Di domenica 12 gennaio 2020) Un successo senza particolari patemi: esordio eccellente per la Nazionale Italiana di Pallanuoto femminile negli Europei di Budapest. La Germania non era un avversario di grandissimo livello, ma era importante entrare in acqua con l’atteggiamento giusto. Battute per 13-4 le teutoniche. Andiamo a scoprire le pagelle delle protagoniste azzurre. pagelle Italia-Germania 13-4 Gorlero, voto 6,5: giornata tranquilla per il portierone azzurro. Nei primi minuti prende due reti dal centro, poi però cala la saracinesca. Tabani, voto 6,5: più che buona la partita del difensore azzurro, che va a segno anche con una bella rete dai 7 metri. Garibotti, voto 7,5: eccellente performance per una delle attaccanti più importanti della Nazionale tricolore. Top scorer con tre reti, al tiro è sempre uno spauracchio per i portieri avversari. Avegno, voto 6: partita sufficiente per l’azzurra che sul ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Pallanuoto femminile Italia-Germania 13-4: debutto sul velluto per il Setterosa agli Europei 2020 - #Pallanuoto… - zazoomnews : LIVE Italia-Germania 4-2 Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: la sblocca Garibotti - #Italia-Germania… - zazoomblog : LIVE Italia-Germania 4-2 Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: la sblocca Garibotti - #Italia-Germania… -