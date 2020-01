Pallanuoto, Europei femminili 2019: oggi l’esordio con la Germania per il Setterosa (Di domenica 12 gennaio 2020) Un appuntamento importante, anche se siamo solo alle prime settimane del nuovo anno. Una manifestazione nella quale difficilmente si potrà fallire, per non rischiare di arrivare con il fiato sul collo verso l’estate. Il Setterosa oggi esordirà negli Europei di Pallanuoto femminile alla Duna Arena di Budapest: nella capitale magiara le azzurre vorranno assolutamente partire forte, visto che l’obiettivo è quello di agguantare la finale del 25 gennaio, nella quale ci sarà in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Esordio sulla carta semplice per Queirolo e compagne: le azzurre alle 16 se la vedranno con la Germania. Una delle squadre cenerentola nel girone B, quello che include oltre alle italiane anche Olanda, Francia, Spagna ed Israele. La differenza di qualità tra le due rose è netta, a parlare poi sono anche i precedenti: negli ultimi quattro anni ci sono state ... Leggi la notizia su oasport

