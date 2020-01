Pallamano: l’Italia cede anche alla Romania, gli azzurri chiudono con un solo punto le Qualificazioni ai Mondiali 2021 (Di domenica 12 gennaio 2020) Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana di Pallamano maschile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2021, con la formazione allenata da Riccardo Trillini che ha ceduto anche alla Romania per 29-24, al termine di una sfida equilibrata solamente per metà, con allan Pereira e Giacomo Savini capaci di tenere gli azzurri in equilibrio sino alla sirena, quando il tabellone segna il 13-11. Nella ripresa Martin Sonnerer ha riacciuffato il -1, ma è l’ultimo momento di parità, prima del parziale di 5-0 con cui Grigoras e compagni hanno chiuso i conti. toccando il 20-14 al 40′. Nel finale i due tecnici hanno lasciato spazio alle panchine, con l’Italia che ha accorciato, ma senza riuscire a rimontare, cedendo per 29-24. La classifica finale ha premiato proprio la Romania, che ora avrà un doppio turno di play-off per accedere alla rassegna iridata, mentre l’Italia ... Leggi la notizia su oasport

