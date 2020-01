Pallamano, Italia battuta dalla Georgia: addio sogno mondiale (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Georgia ferma la corsa dell’Italia nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali di Egitto 2021. Nella seconda giornata del Gruppo 3 gli azzurri cedono il passo a Chikovani e compagni, superati 28-25 (p.t. 13-11) in una partita vissuta sempre in rincorsa e senza mai ingranare definitivamente la marcia. Un punto in due partite condanna la Nazionale alla eliminazione anticipata in un girone guidato dalla Romania – a punteggio pieno dopo il successo di oggi a spese del Kosovo – e che rende il primo posto irraggiungibile per Parisini e compagni nonostante la sfida di domani proprio contro i romeni. LA PARTITA. Italia in campo con le novità Volarevic e Savini al posto di Iballi e di Ebner, ennesima vittima dell’attacco influenzale che ha flagellato la squadra in terra sannita. La squadra di Trillini, però, non riuscirà mai realmente a ... Leggi la notizia su anteprima24

