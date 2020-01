Pallamano, Europei 2020: Francia sconfitta dalla Norvegia, Portogallo a punteggio pieno (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuova giornata di gare negli Europei di Pallamano maschile 2020, dove si sono svolte partite relative ai gironi B, D ed F, che hanno riservato tanti gol ed emozioni, con qualche risultato degno di nota. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i match di oggi, e le relative classifiche. GRUPPO B: è stato Nikola Bilyk il miglior giocatore di oggi, con il terzino del Kiel capace di trascinare la sua Austria contro l’Ucraina, siglando 10 reti nel 34-20 conclusivo, mentre la Repubblica Ceca si è imposta per 27-25 sulla Macedonia del Nord, attraverso un ottimo secondo tempo. GRUPPO D: altro successo per il Portogallo, che dopo aver sorpreso la Francia si è imposto anche sulla Bosnia Erzegovina, per 27-24, con il big match che invece è andato alla Norvegia, giustiziera proprio dei transalpini per 28-26, eliminando la formazione allenata da Didier Dinart. GRUPPO F: Slovenia sola ... Leggi la notizia su oasport

