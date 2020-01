Pago litiga con la Rusic e Salvo: "Sono nervoso dopo aver visto ieri Serena" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Roberta Damiata Sia Rita Rusic che Salvo Veneziani si difendono dagli attacchi di Pago nervoso per aver visto la sua ex dopo il primo bacio dato “per gioco”, arriva anche il primo litigio nella Casa del "Grande Fratello Vip", e a farlo è sempre la stessa persona: Pago. Il cantante il cui vero nome è Pacifico sembra essere il centro positivo e negativo delle attenzioni della Casa più spiata d’Italia. Forse perché durante la puntata di venerdì ha avuto un incontro con la sua ex Serena Enardu, che dopo averlo lasciato a “Temptation Island” ha scoperto di essersi pentita e ha chiesto al Grande Fratello di poter entrare per una settimana nella Casa insieme a Pago. Il televoto dei telespettatori, però, ha negato questa possibilità e i due si Sono separati nuovamente. Probabilmente questo rimescolamento delle carte ha innervosito molto Pago diviso a suo dire, tra “testa e cuore” ... Leggi la notizia su ilgiornale

__LittleSun : Accendo la tv e cosa vedo? Un discussione in atto tra Pago e gli ex gieffini sulla questione Serena! Finalmente si litiga!! #GFVIP - bookoflove97 : Una metà del tavolo litiga per la storia di Pago che non è neanche un problema loro, l’altra metà invece è già pien… -