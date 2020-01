“Pagliaccio!”. GfVip, volano gli stracci nella casa. Nell’occhio del ciclone c’è sempre Pago (Di domenica 12 gennaio 2020) Come sempre le sorprese nella casa più spiata d’Italia non mancano mai. Doveva essere una festa, ma ecco che la prima lite in casa si fa subito sentire. I quattro Highlander del Privé sono saliti in casa per cenare con tutti gli altri concorrenti. Durante la cena Salvo e Pasquale hanno espresso la loro opinione sulla situazione tra Pago e Serena. Pasquale ha usato toni sicuramente pacati e rispettosi, ma lo stesso non si può dire di Salvo Veneziano. Cosa è successo? Salvo non ha risparmiato giudizi davvero pesanti nei confronti di Serena. Pur difendendo Pago e ricevendo gli applausi del pubblico in studio, non è mancato un momento di confronto con il cantante. Durante la cena, i toni erano distesi e Pago ha affermato, rivolgendosi a Cucuzza e Volpe, di aver bisogno di tempo per sé stesso. Subito, però, è intervenuto Salvo: “Permettimi da telespettatore… Ti ha fatto fare una ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Gif_di_Tina : #gfvip La volgarità di Gonzales nello stare in quelle condizioni in casa con tutta quella gente. Ma abbassa quel… - Agathevallas : Secondo Salvo Pago é “irruento”. Vorrei vedere chi riesce a mantenere la calma quando uno che neanche conosci, con… - Nensi_Kike : quello che voleva dire salvo era che serena faceva vedere la parte peggiore di pago, di essere uno che non e. Uno c… -