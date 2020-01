PAGELLE Roma Juventus: Ronaldo mette la firma, Dzeko troppo impreciso VOTI (Di domenica 12 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Juventus Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Juventus, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Ronaldo FLOP: Veretout VOTI Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 5.5, Mancini 5.5, Smalling 6, Kolarov 6; Diawara 5.5, Veretout 5 (65’ Cristante 6); Zaniolo sv (34′ Under 5.5), Pellegrini 6, Perotti 6.5 (81’ Kalinic 5.5); Dzeko 5.5. All. Fonseca 5.5. Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5, Demiral 6.5 (18’ De Ligt 6), Alex Sandro 6.5; Rabiot 6.5, Pjanic 6 (68’ Danilo 6), Matuidi 6; Ramsey 6; Dybala 6.5 (68’ Higuain), Ronaldo 7. All. Sarri 6.5. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

