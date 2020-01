Paesaggi invernali, l’Etna visto dallo Spazio: la FOTO dell’astronauta Luca Parmitano (Di domenica 12 gennaio 2020) “Paesaggi invernali: Etna coperta di bianco, una immagine che mi porta sempre indietro nel tempo“: lo scrive su Twitter l’astronauta Luca Parmitano, pubblicando una FOTO scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale. Chi è Luca Parmitano, il primo comandante italiano della Stazione Spaziale L’astronauta ESA Luca Parmitano è il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale (International Space Station crew commander): la cerimonia di avvicendamento al comando è avvenuta il 2 ottobre 2019, ed ha dato inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. Nato a Paternò, Luca Parmitano si è diplomato al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Catania nel 1995. Nel 1999 si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Napoli Federico II, in Italia, con una tesi in Diritto ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

astro_luca : Winter landscapes: Etna dressed in white, a familiar sight that always takes me back in time. Paesaggi invernali:… - FabAlbanese : RT @astro_luca: Winter landscapes: Etna dressed in white, a familiar sight that always takes me back in time. Paesaggi invernali: Etna cop… - ketelodicoafa : RT @astro_luca: Winter landscapes: Etna dressed in white, a familiar sight that always takes me back in time. Paesaggi invernali: Etna cop… -