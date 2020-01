Otto agenti per bloccare la furia del detenuto nigeriano: 2 finiscono in ospedale (Di domenica 12 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha iniziato a molestare pesantemente e ad intimidire un connazionale: a nulla sono valsi i rimproveri dei poliziotti, costretti ad intervenire in 8 per fermarlo. Due i feriti, l'allarme del Sappe Arriva da Reggio Emilia la notizia dell'ennesimo caso di aggressione in carcere commesso da un detenuto extracomunitario ai danni degli agenti di polizia penitenziaria impegnati nello svolgimento del proprio dovere. Come denunciato dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), e riportato dalla stampa locale, il protagonista in negativo della vicenda è un uomo di nazionalita nigeriana che si trova collocato nel reparto dedicato all'Articolazione tutela salute mentale (Atsm). Qui l'extracomunitario avrebbe iniziato a molestare pesantemente un altro ospite del medesimo settore, un suo connazionale, tra l'altro. Il facinoroso ha mostrato un ... Leggi la notizia su ilgiornale

