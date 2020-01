Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio: le previsioni per tutti i segni (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 12 gennaio è pronto a rivelare l’andamento della giornata di fine weekend. Giornata pesante per i nativi dello Scorpione. Le persone dell’Acquario devono fare una grande rivisitazione della propria vita. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo del 12 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Coloro che hanno avuto problemi di affettuosità devono fare il punto della situazione. Venere non vi ostacola più e ora potete contare sui sentimenti. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti particolari, alcuni progetti che non funzionano saranno interrotti. Entro la primavera, ogni cosa che verrà interrotta ne nascerà una nuova. Toro – Se nello scorso weekend ci sono state divergenze, in questa giornata farete le cose con calma. Se ci sono dei problemi verranno allo scoperto, se tutto è ... Leggi la notizia su kontrokultura

