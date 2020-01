Oroscopo di domani di Paolo Fox, 13 gennaio: previsioni segno per segno (Di domenica 12 gennaio 2020) Oroscopo domani di Paolo Fox, 13 gennaio: previsioni segno per segno ARIETE: i problemi sentimentali potranno essere messi da parte. Per quanto riguarda il lavoro stanno ragionando sul da farsi. Le stelle non supportano il fisico. TORO: potranno risolvere un annoso problema d’amore. Non devono stancarsi troppo. Le stelle sono dalla sua parte, dice Paolo Fox. GEMELLI: al mattino andrà meglio rispetto al pomeriggio. Avrà più possibilità d’azione chi ha intrapreso collaborazioni negli ultimi mesi. CANCRO: sono alla ricerca di persone con cui confrontarsi, soprattutto in campo sentimentale. Se ne vale la pena meglio accettare un nuovo incarico lavorativo. Paolo Fox, Oroscopo del 13 gennaio: le previsioni di domani LEONE: da domani secondo Paolo Fox e l’Oroscopo Venere non sarà più opposta. Devono sempre combattere per affermarsi sul lavoro. La situazione ... Leggi la notizia su lanostratv

infoitcultura : L’oroscopo di domani, sabato 11 gennaio 2020: previsioni segno per segno - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi e domani 10, 11, 12 gennaio: segni del weekend - infoitcultura : Oroscopo 10 gennaio 2020: le previsioni per domani -