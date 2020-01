Oroscopo Branko di oggi 12 gennaio: le previsioni giornaliere per tutti i segni (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 12 gennaio annuncia scoppiettanti novità. Incontri intensi e passionali per i nativi dell’Ariete. Le persone della Bilancia, invece, devono fare molta attenzione alla salute. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali. Branko Oroscopo 12 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata, l’amore è trasparente e mette in risalto qualche difetto, vostro e del partner. Venere crea incontri molto intensi, mentre Marte vi rende passionali e intraprendenti per le nuove conquiste, nuovi amori. Rilassatevi con gli amici. Toro – Giornata eccezionale per gli affari, questioni di casa, professione, lavoro. Urano lancia delle novità anche in altri settori della vita. In famiglia ci sono problemi irrisolti con fratelli, parenti. Gemelli – In questa giornata siete sotto la guida della Luna generosa e ... Leggi la notizia su kontrokultura

