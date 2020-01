Oman: morto il sultano Qaboos bin Said, gli succede il cugino Haitham bin Tariq Al Said (Di domenica 12 gennaio 2020) Stante il progressivo aggravarsi delle condizioni di salute del sultano negli ultimi mesi, il paese era pronto a un momento così dirimente per la propria storia Leggi la notizia su firenzepost

ilfoglio_it : È morto a 79 anni il sultano #Qaboos. Ha guidato per 49 anni l’Oman. E con una sapiente politica estera di neutrali… - ispionline : #Oman, morto il sultano #Qaboos. Il nuovo leader del paese è il cugino, Haitham bin Tariq Al Said. Sarà lui a dove… - zazoomnews : Oman morto il sultano Qabus: ha trainato il Paese verso la modernità - #morto #sultano #Qabus: #trainato… -